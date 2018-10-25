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"حماية للمرشد".. صواريخ أرض جو في مطار مشهد الإيراني

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
حماية للمرشد.. صواريخ أرض جو في مطار مشهد الإيراني
خامنئي
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وكالات
 

أظهرت صورة التقطت عبر الأقمار الاصطناعية تطورات في بنية مطار مشهد الدولي، بينها منصة جديدة لإطلاق صواريخ أرض - جو الذي أنشئ في الجهة الشمالية للمدرج لدعم منصة أخرى.

 

وأظهرت الصورة التي نشرها موقع أوفتسير" السويسري المتخصص في الشؤون العسكرية، إنشاء موقع جديد لصواريخ "إس 300" وأجهزة رادار متقدمة في قاعدة جوية بمطار مدينة مشهد الإيرانية، فيما قال موقع عسكري غربي إن نشر الصواريخ ارتبط بحماية المرشد علي خامنئي.

 

وبيّن الموقع السويسري أن شركة تابعة للحرس الثوري تولّت بناء الموقع الجديد للصواريخ على الجانب الشمالي من المطار. وأوضح أن الصواريخ نُشرت للمرة الأولى بين يونيو ويوليو 2017، عندما كان خامنئي يتحدث إلى قضاة في المدينة، وللمرة الثانية بين مارس وأبريل الماضيين خلال لقاء بين خامنئي ومجلس الخبراء في عيد النوروز.

 

أما الانتشار الثالث فجرى بين يوليو وأغسطس الماضيين، عندما حضر خامنئي احتفالا دينيا في مشهد.

 

ورسمت تلك الصور والتقرير السويسري العديد من الأسئلة، حول هدفها، فهل يحتاج فعلاً مرشد إيران لصواريخ من أجل حمايته؟ وحمايته شخصياً ممن؟.

 

المزيد عن: مطار مشهد الإيراني صواريخ أرض جو خامنئي حماية المرشد ايران
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