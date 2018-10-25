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أسعار السيارات الجديدة في مصر اليوم الخميس 25 - 10 - 2018

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:16 ص
أسعار السيارات الجديدة في مصر اليوم الخميس 25 - 10 - 2018
أسعار السياراتأسعار السيارات الجديدة
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، يوميًا خدمة جديدة لقرائها، للتعرف على أحدث أسعار السيارات في السوق المصري للعام الجاري، لمختلف الماركات والموديلات الجديدة.

والأسعار التي تذكرها "الفجر" هي استرشادية فقط ولا تعبر بالضرورة عن كل الفئات والأنواع المتاحة لدى الوكلاء أو المعارض، نظرًا للتغيرات المستمرة في التسعير.

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