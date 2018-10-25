عاجل.. "الصحة": إصابة 14 طالبًا إثر انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، إصابة 14 طالبًا، إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدي المدارس الخاصة بطريق القاهرة السويس، أعلى كوبري الرحاب، والمتجه إلى السويس.





وتم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيي الجوي والشرطة، بينما تتابع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الحادث عن كثب، حيث كلفت الدكتور شريف وديع، مستشار الوزيرة للرعايات المركزة، بمتابعة حالة المصابين والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، حيث قام الاخير بالمرور علي كافة المصابين بالمستشفيات.



