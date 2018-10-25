ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. "الصحة": إصابة 14 طالبًا إثر انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:07 ص
عاجل.. الصحة: إصابة 14 طالبًا إثر انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب
وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
طباعة
عبدالرحمن صلاح
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، إصابة 14 طالبًا، إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدي المدارس الخاصة بطريق القاهرة السويس، أعلى كوبري الرحاب، والمتجه إلى السويس.

وتم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيي الجوي والشرطة، بينما تتابع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الحادث عن كثب، حيث كلفت الدكتور شريف وديع، مستشار الوزيرة للرعايات المركزة، بمتابعة حالة المصابين والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، حيث قام الاخير بالمرور علي كافة المصابين بالمستشفيات.

وأكد "وديع" أن كل المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة، لافتاً إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وكدمات وجروح وسحجات.
المزيد عن: وزيرة الصحة وزارة الصحة طلاب حوادث انقلاب أتوبيس مدرسة الصحة إصابة طلاب إصابة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 10:30:02 AM