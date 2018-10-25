وزير التعليم العالي: انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية مطلع نوفمبر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب اعتبارا من بداية نوفمبر المقبل.





وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها، ووضع الجدول الزمنى للانتخابات حيث يمتد خلال الفترة من 1 _ 15 نوفمبر، حيث يتم فتح باب الترشيح اعتبارا من 1 نوفمبر وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 7 نوفمبر.





وأشار إلى أن الدعاية الإنتخابية تبدأ اعتبارا من الخميس 8 نوفمبر، و انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 11 نوفمبر، وتبدأ انتخابات الإعادة الاثنين 12 نوفمبر، تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وينتهى الجدول الزمنى بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأضاف الوزير أنه تم مخاطبة الجامعات لبدء أعمال الانتخابات الطلابية بجامعاتهم وموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن سير العملية الانتخابية أولا بأول.



