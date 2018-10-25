وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعًا مع العاملين بالوزارة

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع العاملين بالوزارة؛ لبحث تفعيل دور المتابعة الميدانية فيما يخص كافة المشروعات الموجودة على أرض المحافظات وتذليل المعوقات التى تواجه تلك المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.





وأكد أهمية متابعة الوزارة للمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بالمحافظات فى كافة القطاعات ودفع عجلة تنفيذ المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ وحل المشاكل التى تواجهها لسرعة الانتهاء من تنفيذها والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات.



