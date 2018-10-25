وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعًا مع العاملين بالوزارة
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:04 صياسمين مبروك
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع العاملين بالوزارة؛ لبحث تفعيل دور المتابعة الميدانية فيما يخص كافة المشروعات الموجودة على أرض المحافظات وتذليل المعوقات التى تواجه تلك المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأكد أهمية متابعة الوزارة للمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بالمحافظات فى كافة القطاعات ودفع عجلة تنفيذ المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ وحل المشاكل التى تواجهها لسرعة الانتهاء من تنفيذها والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في تلك المشروعات.
ووجه الوزير بضرورة قيام لجنة تضم كافة قطاعات الوزارة بجولات على المحافظات لمتابعة تلك المشروعات وكذا عدد من الملفات الخدمية المرتبطة بالمواطن بصورة يومية بالمحافظات وعلى رأسها النظافة والمخلفات والطرق ومشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة.