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حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:03 ص
حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك
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الفجر الرياضي
 
كشف الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر له السبت المقبل، في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندري تواجد 22 لاعبا للقاء وهم:-

حراسة المرمى: محمود الزنفلي، الهانى سليمان.

الدفاع: كريم الديب، محمد ناصف، محمد بازوكا، محمود رزق، مروان النجار، ويلسون، أحمد مجدى، رمزى خالد.

الوسط: نور السيد، خالد الغندور، أحمد داودا، رزاق سيسيه، ديديه كوريه، محمد حسن، فوزى الحناوى، أحمد الألفى.

الهجوم: خالد قمر، محمد عبد المجيد، محمد جدو، إيمانويل بناهينى.

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