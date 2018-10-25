تردد قناة TRT 1 بصيغة HD لمتابعة مسلسل قيامة أرطغرل
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:58 ص
تردد قناة TRT التركية الجديد 2018، نستعرض معكم تردد قناة تركية انطلقت عبر الفضائيات لتضيف شكل ومضمون جديد للقنوات الفضائية، فقناة TRT التركية تعتبر من أبرز وأهم القنوات الفضائية التي ظهرت في العهد الحديث لتقدم محتوى إعلامي هادف موجه إيمانا منها بأن الإعلام رسالة قوية بناءة للتعبير عن ذات المجتمعات، فوجهت قناة TRT التركية للتعبير عن تركيا ونشر ثقافتها الفنية والعلمية للشعوب العربية، من خلا تقديمها باقة متنوعة من البرامج الهادفة التي متنوعة المحتوى الإعلامي
نبذة عن قناة TRT التركية الجديدة
قناة TRT التركية انطلقت عبر الفضائيات بثوبها المتميز لتطل علينا عام 2012، والجدير بالذكر أن قناة TRT التركية تتبع إحدى أكبر مؤسسة إعلامية في الشرق الأوسط وهي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي TRT، فقناة تي أر تي التركية تعتبر من أفضل القنوات التركية التي ظهرت عبر الفضائيات وتميزت بمحتوى تنافس به أبرز القنوات الفضائية الأخرى المتخصصة، وقناة TRT التركية تبث بشكل مباشر أون لاين من تركيا لنشر فكرها بشكل متكامل مجاني فهي قناة مفتوحة بالمجان على مدار 24 ساعة.
قناة TRT التركية الجديدة
تميزت قناة تي أر تي بعرضها برامج متنوعة في كافة المجالات بجانب عرضها للمسلسلات التركية المتميزة التي يتابعها الكثيرون في منطقة الشرق الأوسط، فقد ظهرت مؤخراً الدراما التركية واحتلت مكانة كبيرة، ونسبة مشاهدة عالية، ومن أبرز المسلسلات المعروضة على قناة تي أر تي التركية المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل، الأكثر شهرة في الوطن العربي.
تردد قناة 1 TRT التركية
القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب
تركسات 11042 8400 عمودي
إيتويلسات 10928 3000 عمودي
نايل سات 11316 27500 عمودي
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