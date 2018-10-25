وزير المالية البحريني: الاقتصاد يسير بشكل جيد

قال وزير المالية البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في حديثه ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض، إن اقتصاد بلاده يسير بشكل جيد.

وأضاف "نستهدف إنفاقا يضيف مزيدا من فرص العمل، ولا نركز على حجم الإنفاق فقط، بل تحقيق الكفاءة من وراء هذا الإنفاق".

وقال آل خليفة "منفتحون على أية أفكار جديدة فيما يتعلق بالعلاج والرعاية الصحية، ويجب مراجعة الوظائف أولا بأول وتحديثها، لأن توفير الوظائف صار أكثر تحديا، ومن المهم أن تكون لدينا موازنة بين العائدات والإنفاق، وأن نوفر المساحة المطلوبة لنمو الاقتصاد".

ولفت إلى استهداف بلاده تحقيق التوازن المالي في 2022، حيث تم البدء في تقليل العجز وزيادة الإنتاجية وتغيير قواعد اللعبة من خلال الاستثمار.