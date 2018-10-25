أحلام تطلق عطرًا باسمها

طرحت النجمة الإماراتية أحلام عطرًا يحمل اسمها "أحلام" من دار الطيب للعطور وذلك عبر بوتيكها الإلكتروني الخاص.

وشاركت أحلام الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي ببوسترات الحملة الدعائية الخاصة بعطرها وكتبت بتعليقها عليها: "عطري الجديد من روجا عطر احلام .. خلطة احلام .. ما رح اقولكم العطر ريحته خيال لما تشمون العطر رح تعرفون وراهنت عليه وانا شخصيا أغرمت فيه ، والبنات اللي شنطهم صغيرة عملت لكم حجم 30 … تقدرون الان تشترونه موجود اون لاين في بوتيكي".