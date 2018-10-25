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الأهلي: نتمنى خوض نهائي إفريقيا على استاد القاهرة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:45 ص
الأهلي: نتمنى خوض نهائي إفريقيا على استاد القاهرة
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الفجر الرياضي
 
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الوصل الإماراتي يرغب في خوض مباراته أمام المارد الأحمر في بطولة كأس زايد في القاهرة بدلا من استاد برج العرب في الإسكندرية.

وقال "مرجان" خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج "ساعة مع شوبير": " الوصل الإماراتي يرغب في خوض لقاء الأهلي في القاهرة بدلا من الإسكندرية، وتمت مخاطبة اتحاد الكرة لحسم الأمر".

وواصل: "حتى الآن استاد برج العرب هو الملعب المحدد للقاء، ونتمنى حسم الأمر في أسرع وقت لطبع التذاكر وانهاء التحضيرات وخاصة وأن اللقاء يوم الأحد المقبل".


وواصل: " نتمسك بالأمل في خوض لقاء الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة والبديل له هو استاد برج العرب نظرا لأنه يتسع لأكبر عدد من الجماهير".

واختتم:" نبدأ اليوم الخميس الاحتفال بمرور 25 عاما على إنشاء فرع النادي الأهلي بمدينة نصر".
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