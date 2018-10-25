المبعوث الأممي إلى اليمن يعتزم عقد جولة محادثات جديدة

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، عن أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المباحثات بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية في أوروبا، قبل نهاية العام الجاري.

وفي لقاء مع قناة "العربية"، رجح المبعوث أن تعقد تلك المباحثات نهاية الشهر المقبل، كاشفاً أن المكانين المقترحين في أوروبا هما جنيف وفيينا.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التي كان مقرراً لها فيينا، في سبتمبر الماضي، فشلت بسبب عدم حضور وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

وبينما اتهم الوفد الحكومي الحوثيين بالمسؤولية عن فشل انعقاد المشاورات، تكهن الحوثيون بعدم توفر ناقل جوي ينقلهم إلى جنيف من صنعاء.