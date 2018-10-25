إسرائيل تنشر صورا لصواريخ "أس 300" منصوبة شمال سوريا



وقد تمّ نشر إحدى بطاريات "أس 300" في منطقة مصياف، شمال مدينة حمص في الجزء الشمالي من سوريا، بحسب الصحيفة التي أضافت أنّ في تلك المنطقة شبكة من الصناعات الأمنية السورية.





وتفيد التقارير، أن إيران وسوريا تحاولان تصنيع أسلحة دقيقة لـ"حزب الله"، علمًا أنّ تلك المنطقة تعرضت لهجوم من إسرائيل مرات عدة في السنوات الأخيرة.



وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنّه من المتوقع أن تستغرق عملية تدريب الجنود السوريين، الذين يتمركزون في المواقع التي وضعت فيها بطاريات الصواريخ بعض الوقت، وأن البطاريات الجديدة لم تصل بعد إلى جاهزية العمليات.



وتعرض الصور أربع قاذفات لـ"أس 300"، ويعتقد أنها غير مشغّلة حاليًا لأن بعض المكونات التابعة للبطاريّة لا تزال غير موجودة.