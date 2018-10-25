ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إسرائيل تنشر صورا لصواريخ "أس 300" منصوبة شمال سوريا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:40 ص
إسرائيل تنشر صورا لصواريخ أس 300 منصوبة شمال سوريا
صورة أرشيفية
طباعة
رحاب منيعم
 

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائليية، صورا قالت إنها تعود لصواريخ "أس 300" بعد نشرها في شمال سوريا.

وبحسب الصحيفة، أنّ صور التقطها قمر إسرائيلي وثّقت واحدة من البطاريات التي قدمتها روسيا إلى سوريا، مبينة أنها لا تعمل.

وتعرض الصور أربع قاذفات لـ"أس 300"، ويعتقد أنها غير مشغّلة حاليًا لأن بعض المكونات التابعة للبطاريّة لا تزال غير موجودة.

وقد تمّ نشر إحدى بطاريات "أس 300" في منطقة مصياف، شمال مدينة حمص في الجزء الشمالي من سوريا، بحسب الصحيفة التي أضافت أنّ في تلك المنطقة شبكة من الصناعات الأمنية السورية. 

وتفيد التقارير، أن إيران وسوريا تحاولان تصنيع أسلحة دقيقة لـ"حزب الله"، علمًا أنّ تلك المنطقة تعرضت لهجوم من إسرائيل مرات عدة في السنوات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنّه من المتوقع أن تستغرق عملية تدريب الجنود السوريين، الذين يتمركزون في المواقع التي وضعت فيها بطاريات الصواريخ بعض الوقت، وأن البطاريات الجديدة لم تصل بعد إلى جاهزية العمليات.

المزيد عن: صواريخ سوريا اسرائيل ااس 300
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 10:30:12 AM