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"المرور": حالة الطقس السيء لم تؤد لإغلاق أو تحويل أي طريق

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:40 ص
المرور: حالة الطقس السيء لم تؤد لإغلاق أو تحويل أي طريق
كثافات مرورية - أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
ناشد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، السائقين اتباع ارشادات رجال المرور بسبب حالة الطقس السيىء التي تشهدها البلاد وتسيطر على حالة المرور.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه لا يوجد أي اخطارات بوجود شبورة أو أمطار تؤدي إلى اغلاق أو تحويل أي طريق سريع، لافتا إلى أن محور 26 يوليو القادم من مدينة أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان يشهد حركة مرور مرتفعة.
المزيد عن: مرور المرور الإدارة العامة للمرور إدارة المرور
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