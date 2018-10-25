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"كوفي" يجري الأشعة اليوم لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن المصري

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:24 ص
كوفي يجري الأشعة اليوم لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن المصري
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الفجر الرياضي
 
يجري محمد كوفي مدافع فريق المصري، أشعه لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء فرقه أمام فيتا كلوب في الدور نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وسقط المصري في فخ الهزيمة أمام فيتا كلوب برباعية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يجري اللاعب الأشعة لتحديد حجم إصابته اليوم، فور عودة البعثة من الكونغو إلى بورسعيدي.
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