طريقة عمل كيك بدون بيض

المقادير

- للتزيين:

كريمة الخفق : مغلف (جاهزة)

فستق : نصف كوب (حلو ومحمص)

- مقادير الصوص :

سكر : كوب

الفراولة : كوب (مقطعة لأرباع)

الماء : ربع كوب

- دقيق : كوبان

- حليب بودرة : كوبان

- الماء : كوبان

- سكر : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقتان كبيرتان ونصف

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : كوب ونصف





طريقة التحضير

1. نضع كلاً من الماء، والحليب، والسكر في وعاء عميق، ونخفقه جيداً باستخدام المضرب اليدوي، أو يمكن استخدام المضرب الكهربائي بسرعة متوسطة.





2. نضيف إلى الوعاء كلاً من الدقيق، والزيت، والباكينج باودر، والفانيليا، ونستمر في الخفق إلى أن تمتزج جميع المكونات جيداً.





3. نحمي الفرن على درجة حرارة 180، ونتركه لمدة ربع ساعة قبل الاستخدام حتى يسخن جيداً وتتوزع فيه الحرارة.





4. ندهن صينية الكيك متوسطة الحجم بزيت نباتي، ونسكب الخليط في الصينية.





5. نُدخل الصينية في الفرن ، ونتركها لمدة أربعين دقيقة، أو حتى تمام النضج.





6. نُشعل الفرن من الأعلى كي نحمر وجه الكيكة.





7. نُخرج الصينية من الفرن ونتركها لتبرد.





8. تحضير الكريمة: نخفق الكريمة باستعمال الخلاط الكهربائي ليصبح قوامها متماسكاً وكثيفاً.





9. لتحضير الصوص: نضع في مقلاة كلاً من السكر والماء، وعلى نار خفيفة نحركها حتى يذوب السكر جيداً، ثم نضيف الفراولة ونترك المزيج ليصبح لزجاً، ثم نرفعه عن النار ونتركه ليبرد.



