بوتين يعلق على انسحاب أمريكا من معاهدات نزع الأسلحة

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن انهيار معاهدات نزع الأسلحة، يُمكن أن يطلق سباقاً جديداً للتسلح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى والموقعة إبان الحرب الباردة.

وقال بوتين: "إذا تخلت الولايات المتحدة عن معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، ورفضت تجديد الاتفاق المعروف باسم نيو ستارت، فربما يصبح الوضع شديد الخطورة".

وأضاف "لن يبقى سوى السباق للتسلح".

وتابع بوتين "إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى فإن روسيا سترد بالمثل، بشكل سريع وفعال"، مضيفاً "إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى فإن السؤال الرئيسي هو ما الذي سيفعلونه بهذه الصواريخ المتاحة حديثاً، إذا كانوا سيرسلونها إلى أوروبا فسيكون ردنا بطبيعة الحال مماثلاً".