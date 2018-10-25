شاب عراقي في خطر بسبب وسامته بعد مقتل تارة فارس

كشف الشاب العراقي المهاجر إلى هولاندا وهاب حسو، انه انسحب من مسابقتين للجمال أهمها "ملك جمال العالم" على الرغم من وصوله إلى مراحل متقدّمة ونهائية فيها.





فعلى ما يبدو خضع حسو لتهديدات بالقتل تماماً كبعض أبرز مشاهير العراق قُتلوا مثل عارضة الأزياء تارة فارس، والممثل كرار، وحتّى الطفل "حمودي".





فقد تحدث الشاب ابن الـ23 عاماً لموقع "سبوتنيك" عن انسحابه بشكل سري العام الماضي من مسابقتي "ملك جمال العالم"، و"ملك جمال Benelux" الهولندية.





وشرح وهاب حسو الذي يعيش في أوروبا كلاجئ، كيف تلقى وما زال يتلقى حتى يومنا هذا الكثير من رسائل التهديد بالقتل له ولعائلته المتواجدين في العراق، عبر موقع فيسبوك.





ويقول حسو: "تلقيت رسائل وتعليقات من حسابات كثيرة وهمية أو غير وهمية، ووصلتني التهديدات بقتل أفراد عائلتني بعد مقتل الفنان الشاب كرار نوشي الأمر الذي دفعني إلى الانسحاب".