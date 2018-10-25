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مابل ليفز يهزم جتس في دوري هوكي الجليد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
مابل ليفز يهزم جتس في دوري هوكي الجليد
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وكالات
 
فاز تورونتو مابل ليفز 4-2 على وينيبيج جتس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، الليلة الماضية.

وحافظ مابل ليفز على صدارة القسم الشرقي بعدما انتصر للمرة السابعة في 10 مباريات.

وافتتح كاسبري كابانن التسجيل لتورونتو في الشوط الأول، وأضاف تايلر إينيس وناظم قدري هدفين، ليتقدم الفريق 3-صفر.

وقلص جتس الفارق إلى هدف واحد بعد 6 دقائق ونصف من بداية الشوط الثاني، بفضل نيكولاي إيلرز ومارك شايفليه، لكن جون تافاريس حسم الأمور بعد ذلك بدقيقتين.

ويحتل جتس المركز الثالث في القسم الغربي.

واحتاج فلوريدا بانثرز إلى وقت إضافي ليفوز 3-2 على نيويورك أيلاندرز.

وانتصر تامبا باي لايتنينج 1-صفر على كولورادو أفالانش، فيما خسر فيجاس جولدن نايتس وصيف البطل في الموسم الماضي 3-2 أمام فانكوفر كانوكس بضربات الترجيح.

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