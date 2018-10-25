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بررت صورها الفاضحة بـ"سرقة هاتفها".. رحمة حسن تعود للإثارة مجددًا (صور)

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:16 ص
بررت صورها الفاضحة بـسرقة هاتفها.. رحمة حسن تعود للإثارة مجددًا (صور)
رحمة حسن
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الفجر الفنى
 
عادت الفنانة رحمة حسن، لإثارة الجدل من جديد بعد نشرها صورة جريئة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

رحمة حسن، نشرت الجزء الأول من الصورة فقط، والتي ظهرت فيها بأكتاف عارية، وقامت بحجب التعليقات على الصورة حتى تتجنب الانتقادات من قبل متابعيها.


يذكر أن الفنانة رحمة حسن، أثارت حالة جدل واسعة في الفترة الماضية بعد نشرها صور عارية لها خلال تواجدها في إحدى القرى السياحية، وهو الأمر الذي دافعت عنه قائلة: «إن الصور تم تسريبها من هاتف صديقتها وأنها قامت بنشرها بنفسها حتى تتلاشي أي شائعات تخرج حول كونها تتعرض للابتزاز من قبل احد الأشخاص أو أن شخص قام بتصويرها، واعتذرت لجمهورها عن نشر الصور وقامت بحذفها».

واتهم النشطاء رحمة بهذا التصرف بأنها تسعى للبحث عن الشهرة خاصة وأنها لم تحصل على النجومية رغم مشاركتها في العديد من الأعمال وتمتعها بجمال لافت.

من ناحية أخرى شاركت رحمة حسن، في فيلم «الرجل الأخطر» مع الفنان سامح حسين، هالة فاخر، إدوارد، سليمان عيد، أحمد حلاوة، لطفي لبيب، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج مرقس عادل.
بررت صورها الفاضحة بـ"سرقة هاتفها".. رحمة حسن تعود للإثارة مجددًا (صور)
بررت صورها الفاضحة بـ"سرقة هاتفها".. رحمة حسن تعود للإثارة مجددًا (صور)
بررت صورها الفاضحة بـ"سرقة هاتفها".. رحمة حسن تعود للإثارة مجددًا (صور)
بررت صورها الفاضحة بـ"سرقة هاتفها".. رحمة حسن تعود للإثارة مجددًا (صور)
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