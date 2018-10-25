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كازاخستان ترجّح انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا أوآخر نوفمبر

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:17 ص
كازاخستان ترجّح انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا أوآخر نوفمبر
كازاخستان
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وكالات
 

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، أن الجولة القادمة من اجتماعات أستانا حول سوريا قد تنعقد أوآخر نوفمبر، أو مطلع ديسمبر القادمين في عاصمة بلاده.

 

وقال عبد الرحمنوف للصحفيين: "حسب ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا، فإنهم يعتزمون عقد جولة جديدة من محادثات التسوية السورية في أستانا. وسيتم إخطاركم بالوقت وجدول الأعمال بعد تلقي المعلومات النهائية من الدول الضامنة".

 

واستطرد قائلا: "وفقا للمعلومات الأولية، فإن المباحثات قد تنعقد نهاية نوفمبر، أو بداية ديسمبر".

 

المزيد عن: محادثات أستانا كازاخستان انطلاق جولة جديدة أوآخر نوفمبر
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