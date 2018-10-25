حبس عاطل ٤ أيام لاتهامه بالسرقة والنصب في حلوان





أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بسرقة هواتف محمولة والنصب على المواطنين عبر موقع إلكترونى لبيع الأجهزة.





كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من صاحب محل هواتف محمولة، تفيد مجئ شخص يريد بيع هاتف محمول بثمن بخس لا يتناسب مع سعره الأصلى.





وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم هانى أبو علم، رئيس مباحث القسم، تبين أن المتهم يدعى "علاء.ا" 33 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة حدائق حلوان، وسابق ضبطه في قضيتين، آخرهما رقم 5974 لسنة 2012 سرقة متنوعة.





وبمناقشته عن مصدر الهاتف، اعترف بسرقة الهاتف بإسلوب النصب عن طريق موقع الكترونى، لبيع الأجهزة على الانترنت من أحد الأشخاص بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، وبإرشاده تم التوصل لصاحب الهاتف، وبحضوره للقسم تعرف على المتهم وعلى هاتفه، ووجه له تهمة السرقة.





تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.



