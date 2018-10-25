ابنة الفنان الراحل أحمد عبد الوارث تبكي على الهواء (فيديو)

دخلت ميران، ابنة الفنان الراحل أحمد عبدالوارث، في نوبة بكاء على الهواء، بعد مشاهدة تقرير يستعرض أهم أعمال والدها في عالم التمثيل والفن.





وقالت ميران أحمد عبدالوارث، خلال لقائها مع الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي في برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع عبر فضائية "اليوم"، "تعلمت من والدي الاحترام الفائق، في ظل التعامل مع بعض غير المحترمين، ولن أتنازل على مبدئي مهما كان، رغم عملي في عالم الفن".





وتابعت "ميران" أن والدها علمها الثبات على المبدأ، والعمل باحترام مع الجميع، مشيرة إلى أنها تريد تجسيد شخصية "فتاة شريرة"، وحلمها العمل مع الفنان آسر ياسين، موضحة أنها ستقوم بالمشاركة في فيلم "باب الجنة"، الذي يخرجه شقيقها طارق أحمد عبدالوارث.





وأضافت، "بابا مكنش مجرد أب ولكن كان صديق ومدرس وأنا متمناش أب غيره ومكنتش خسارة أب بس لأنه ملى فراغات كتيرة في حياتي".





وتوفي الفنان أحمد عبد الوارث، منذ أيام، في أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لأزمة صحية، عن عمر يناهز الـ71 عاما.



