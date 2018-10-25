"فيفا" يرصد 5 إنجازات لمحمد صلاح بعد هدفه الـ 50 في ملاعب أوروبا

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على إنجاز الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول بعدما وصل للهدف الـ50 خلال مسيرته مع الفريق الإنجليزي.





وأحرز محمد صلاح هدفين خلال لقاء فريقه أمام النجم الأحمر، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد "أنفيلد" ضمن مباريات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

ورصد "فيفا" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" 5 إنجازات للفرعون المصري مع ليفربول في لقاء الأمس وهي:-





1. أنهى سلسلة من خمس مباريات بدون تهديف في البطولة





2. استطاع التسجيل في آخر ثلاث مباريات للنادي والمنتخب في جميع البطولات.





3. نجح فى تسجيل أول ركلة جزاء بعد ركلتى تصفيات كأس أفريقيا يوم 8 سبتمبر 2018، أول ركلة جزاء له في دوري الأبطال، والثالثة مع ليفربول في جميع البطولات (سجل 2، وأهدر 1)





4. أول ثنائية لصلاح مع ليفربول في جميع البطولات منذ مباراة الفوز 5-2 على روما يوم 24 أبريل 2018.





5. هدفه الثانى كان رقم 50 بقميص ليفربول في جميع البطولات.





ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة الثالثة بدورى أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ثم نابولى 5 نقاط، باريس سان جيرمان 4 نقاط وأخيرا النجم الأحمر نقطة واحدة.