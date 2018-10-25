نادية لطفي تكشف عن هوايتها المفضلة (فيديو)

أجرت الفنانة القديرة نادية لطفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، لترحب بضيوفه من المصورين المحترفين.





وقالت لطفي إنها تعشق التصوير وتعتبره هوايتها المفضلة، مثنية على المصور الصحفي عادل مبارز، وأنها استضافته في برنامج كانت تقدمه.





كما أثنت نادية لطفي على المصور محمد حسين بكر، الذي كان يحتكر تصوير الصور الفوتوغرافية لأفلامها وأعمالها ووصفته بأنه رفيق عمرها في أفلامها.





وداعب الإعلامي أسامة كمال الفنانة نادية لطفي قائلًا، "الأستاذ محمد بكر كان بيطلعك حلوة في الصور والمشكلة إن إنتي أصلا حلوة طول عمرك وبالتالي هو مأضفش حاجة".





والفنانة نادية لطفي اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، ولدت في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم بولندية، وتبلغ من العمر 81 عاما.





واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما، وهو من اختار لها الاسم الفني نادية لطفي اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم "لا أنام" للكاتب إحسان عبد القدوس.



