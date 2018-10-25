أصالة تعقد جلسات عمل مع عادل حقي من أجل ألبومها الجديد

تعمل المطربة أصالة حالياً على أغاني ألبومها الجديد حيث جمعتها أكثر من جلسة عمل مع الموزع عادل حقى الذى اعتادا معاً على العمل خلال أكثر من أغنية طيلة السنوات السابقة، وذلك بعدما طرحت أصالة أغنيتها الأخيرة "الحقيقة" التى حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع يوتيوب.



