ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أصالة تعقد جلسات عمل مع عادل حقي من أجل ألبومها الجديد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:44 ص
أصالة تعقد جلسات عمل مع عادل حقي من أجل ألبومها الجديد
أصالة
طباعة
الفجر الفنى
 
تعمل المطربة أصالة حالياً على أغاني ألبومها الجديد حيث جمعتها أكثر من جلسة عمل مع الموزع عادل حقى الذى اعتادا معاً على العمل خلال أكثر من أغنية طيلة السنوات السابقة، وذلك بعدما طرحت أصالة أغنيتها الأخيرة "الحقيقة" التى حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع يوتيوب.

أغنية أصالة الأخيرة اقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة خلال أسبوع، وتعاونت فيها مع الملحن وليد سعد ومن كلمات بهاء الدين محمد ووتريات هانى فرحات وماستر طارق مدكور.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 9:00:09 AM