محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، يجانب البوسني إيدين دجيكو لاعب روما الإيطالي، ودافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.





وتألق محمد صلاح مع ليفربول أمام النجم الأحمر وأحرز هدفين في اللقاء الذي انتهى برباعية دون رد لفريق ليفربول، فيما سجل "سيلفا" هدفًا في فوز سيتي على شاختار.





وصنع "أشرف حكيمي" ثلاث أهداف في فوز بوروسيا دورتموند على أتلتيكو مدريد، بينما سجل "دجيكو" هدفان في شباك سسكا موسكو الروسي.