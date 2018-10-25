ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدوري الأبطال

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:52 ص
محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدوري الأبطال
طباعة
الفجر الرياضي
 
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، يجانب البوسني إيدين دجيكو لاعب روما الإيطالي، ودافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وتألق محمد صلاح مع ليفربول أمام النجم الأحمر وأحرز هدفين في اللقاء الذي انتهى برباعية دون رد لفريق ليفربول، فيما سجل "سيلفا" هدفًا في فوز سيتي على شاختار.

وصنع "أشرف حكيمي" ثلاث أهداف في فوز بوروسيا دورتموند على أتلتيكو مدريد، بينما سجل "دجيكو" هدفان في شباك سسكا موسكو الروسي.
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول دورى ابطال اوروبا الدوري الإنجليزي أخبار دوري الأبطال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 9:00:09 AM