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دوري بلس بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر عبر Dawri plus

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:15 ص
دوري بلس بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر عبر Dawri plus
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دوري بلس بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر عبر Dawri plus

لم يعرف الهلال، حامل اللقب، سوى طعم الانتصارات في الدوري السعودي هذا الموسم، بينما لم يحقق غريمه الاتحاد، متذيل الترتيب، أي فوز في 6 مباريات.

مباراة الهلال والاتحاد من أقوي المباريات التي تشهدها مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ، كونها تجمع بين أعرق فريقين في المملكة العربية السعودية فنحن اليوم على موعد مع قمة الزعيم والعميد في دوري الأمير محمد بن سلمان .

 

دوري بلس بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر عبر Dawri plus


ويأمل فريق الاتحاد في مواصلة صحوته بعد الفوز في اللقاء السابق على فريق أحد بأربعة أهداف مع المدرب الكرواتي بيليتش والذي تولي مهمة العميد بعد إقالة رامون دياز بسبب سوء النتائج في بداية الدوري، لذلك ستكون محطة عبور الهلال اليوم هي خير دليل على إسعاد الجماهير الاتحادية .

 

على الجانب الآخر، فريق الهلال يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد السلسلة الجيدة في بطولة الدوري، ولكنه سوف يفقد واحد من أبرز عناصره وهو لاعب الوسط عمر عبد الرحمن بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسفره إلي برشلونة للخضوع لعملية جراحية عاجلة.


دوري بلس بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر عبر Dawri plus



موعد مباراة الهلال واتحاد جدة:

تقام مباراة الهلال واتحاد جدة ، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ، وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع الهلال في الدوري السعودي عبر قناة "KSA SPORTS 1" السعودية الرياضية الأولى، بجانب تطبيق دوري بلس.

  

تشكيلة الاتحاد المتوقعة:

حراسة المرمى: عساف القرني

الدفاع: تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل

الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، فالديفيا

الهجوم: بيزيتش، رومارينيو


دوري بلس بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر عبر Dawri plus


  

تشكيلة الهلال المتوقعة:

حراسة المرمى: علي الحبسي

الدفاع: كادش، البليهي، بوتيا، الشهراني

الوسط: عطيف، محمد كنو، سالم، إدواردو، كاريلو

الهجوم: جوميز


دوري بلس بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر عبر Dawri plus





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