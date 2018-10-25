رابط مشاهدة HD مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال vs الاتحاد بث مباشر| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار

رابط مشاهدة HD مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال vs الاتحاد بث مباشر| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار

تقام مباراة الهلال واتحاد جدة ، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ، وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع الهلال في الدوري السعودي عبر قناة "KSA SPORTS 1" السعودية الرياضية الأولى، بجانب تطبيق دوري بلس.





تشكيلة الاتحاد المتوقعة:





حراسة المرمى: عساف القرني





الدفاع: تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل





الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، فالديفيا





الهجوم: بيزيتش، رومارينيو













رابط مشاهدة HD مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال vs الاتحاد بث مباشر| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار

















تشكيلة الهلال المتوقعة:





حراسة المرمى: علي الحبسي





الدفاع: كادش، البليهي، بوتيا، الشهراني





الوسط: عطيف، محمد كنو، سالم، إدواردو، كاريلو





الهجوم: جوميز

















رابط مشاهدة HD مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال vs الاتحاد بث مباشر| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار



























