رابط مشاهدة HD مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال vs الاتحاد بث مباشر| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:37 ص
رابط مشاهدة HD مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال vs الاتحاد بث مباشر| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار
وشهدت مواجهات الهلال امام الاتحاد تسجيل 56 هدفاً، بواقع 34 هدفاً من نصيب لاعبي الهلال و22 هدفاً لصالح لاعبي الاتحاد.
موعد مباراة الهلال واتحاد جدة:
تقام مباراة الهلال واتحاد جدة ، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ، وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع الهلال في الدوري السعودي عبر قناة "KSA SPORTS 1" السعودية الرياضية الأولى، بجانب تطبيق دوري بلس.
رابط مشاهدة HD مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال vs الاتحاد بث مباشر| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار
تشكيلة الاتحاد المتوقعة:
حراسة المرمى: عساف القرني
الدفاع: تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل
الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، فالديفيا
الهجوم: بيزيتش، رومارينيو
رابط مشاهدة HD مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال vs الاتحاد بث مباشر| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار
تشكيلة الهلال المتوقعة:
حراسة المرمى: علي الحبسي
الدفاع: كادش، البليهي، بوتيا، الشهراني
الوسط: عطيف، محمد كنو، سالم، إدواردو، كاريلو
الهجوم: جوميز
رابط مشاهدة HD مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال vs الاتحاد بث مباشر| يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار
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