ترشح ثلاث قائمات لانتخابات الهيئة المديرة للشبيبة القيروانية

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ ان ثلاث قائمات ترشحت لانتخابات الهيئة المديرة لجمعية الشبيبة القيروانية للفترة النيابية الممتدة من 2018 الى 2020.





واوضحت الجامعة على موقعها الرسمي على الانترنات ان القائمات المترشحة ضمت كلا من رفيق الهرقام وتوفيق السبوعي ومحمد المامني.





وستتنعقد الجلسة العامة الانتخابية غدا الجمعة 26 اكتوبر الجاري بالقاعة المغطاة عزيز ميلاد بالقيروان ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر.



