تونس تحتضن البطولة العربية للاندية البطلة لكرة المضرب من 2 الى 8 نوفمبر المقبل

يحتضن قصر الرياضة بالمنزه من 2 الى 8 نوفمبر القادم فعاليات البطولة العربية لكرة المضرب للاكابر والكبريات وذلك بمشاركة 38 فريقا من 12 بلدا.





وافاد ماهر السرولي الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة المضرب في تصريح ل"وات" ان "البطولة العربية للانديبة البطلة ستعرف مشاركة ابرز المنتخبات العربية والتي ستمثل كل من قطر والبحرين والجزائر والعراق والسودان والكويت ولبنان ومصر والمغرب وفلسطين وليبيا وتونس (البلد المنظم) ".





واوضح ان " الدورة ستشهد مستوى فنيا مرموقا في ظل مشاركة ابرز الفرق الموجودة على الساحة في صنفي الذكور والاناث شان ناديي الاهلي والزمالك المصريين كما ستكون تونس ممثلة بستة اندية وهي التقدم الرياضي التميمي والمضرب الذهبي البنزرتي وجمعية رفراف الرياضية في الاكابر وكل من العنقود الذهبي بقرمبالية واسمنت بنزرت و المضرب الذهبي بالقلعة الصغرى في صنف الكبريات".





واشار الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة المضرب ان "الجامعة استعدت كما يجب ان يكون للحدث العربي المرتقب من خلال وضع اللمسات الاخيرة لحفل الافتتاح المقرر يوم 2 نوفمبر القادم بداية من الساعة الخامسة ونصف (س 17 و 30 دق) والذي سيتضمن عديد الفقرات من ذلك عرض الحضرة الى جانب فقرات تنشيطية اخرى والعاب ضوئية في اطار مغر وواعد للجماهير الرياضية المدعوة لمواكبة فعاليات البطولة لاسيما و ان الدخول لقصر الرياضة بالمنزه سيكون مجانا ".



