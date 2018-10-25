الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدعو السلطات الى التصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء على أعوانها

دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، السّلطات المحلية والجهوية والأمنية الى التصدي لظاهرة الاعتداء على أعوانها في وقت تعرض فيه عونان تابعان لإقليم جندوبة إلى الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة سلاح أبيض أثناء قيامهما بعملية استخلاص الديون.





وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنه تم نقل العونين على وجه السرعة إلى مستشفى الجهة لتلقي الإسعافات نظرا للإصابات الخطيرة التي تعرضا لها وقد جدت عملية الإعتداء بمنطقة سيدي عبيد بوادي مليز (جندوبة ) .





وشددت الشركة على أنها لن تتراجع عن التصدي لمثل هذه الممارسات والدفاع عن منظوريها بكل الطرق والتراتيب القانونية المعمول بها، مؤكدة أنها ستتبع كل من يتجرأ المساس من حرمة موظفيها أثناء قيامهم بواجبهم المهني.





كما شددت على ضرورة تظافر الجهود كل الاطراف المعنية المحلية منها والجهوية والامنية لإجتثاث هذه الظاهرة من جذورها عبر الردع والتحسيس بخطورتها ومجابهتها بكل الطرق.



