اللجنة الوطنية الاولمبية تدعو وزارة شؤون الشباب والرياضة الى وضع حد لتجاوزات الجامعة التونسية لكرة القدم

دعت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وزارة شؤون الشباب والرياضة بوصفها سلطة اشراف بالنسبة للهياكل الرياضية الى التدخل العاجل لانفاذ القانون ووضع حد لتجاوزات الجامعة التونسية لكرة القدم على مستوى قانونها الاساسي وممارساتها.





واشارت اللجنة الاولمبية التونسية في بلاغ تلقت "وات" نسخة منه الى انها ستتولى اعلام اللجنة الدولية الاولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم والكنفدرالية الافريقية لكرة القدم بهاته التجاوزات وذلك لوضع حد لها تجنبا للفوضى التي تهدد المشهد الرياضي التونسي.





واوضحت "ان التنقيحات المدخلة على النظام الاساسي للجامعة التونسية لكرة القدم بجلستها الخارقة للعادة ليوم 24 اوت 2018 والمؤسس عليها قرار حل الهيئة المديرة المنتخبة للشبيبة الرياضية القيروانية باطلة ولاغية لتجاوز الجامعة لمجال اختصاصها المفوض اليها من الوزارة" معتبرة ان "قرار حل الهيئة المديرة المنتخبة لجمعية الشبيبة الرياضية القيروانية برئاسة حفيظ العلاني باطلا لصدوره عن جهة غير مختصة وغير مؤهلة قانونا وذلك حماية لاستقلالية الجمعية ولهيئتها المديرة المنتخبة والتي تبقى الممثل الشرعي لها".





وجاء البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية على اثر تعهدها بالشكاية الصادرة عن الهيئة المديرة المنتخبة لشبيبة القيروان برئاسة حفيظ العلاني وقرار الهيئة المستقلة التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بحلها وتسمية هيئة تسييرية مؤقتة وتعيين جلسة انتخابية ليوم 26 اكتوبر الجاري وبناء على عريضتي الجامعة التونسية لكرة اليد والجامعة التونسية لكرة السلة المنخرطة لديهما جمعية شبيبة القيروان والمرفوعتين الى اللجنة الوطنية الاولمبية بخصوص نفس النزاع.





وندد البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية بالتصريحات الصادرة عن معز الناصري رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم في البرنامج الرياضي التلفزي بقناة التاسعة والذي مفاده تنافس 3 قوائم في انتخابات يوم 26 اكتوبر 2018 واحدة عن حزب نداء تونس والاخرى عن حزب حركة النهضة والثالثة تتوسطهما معتبرة ان هذه التصريحات تعد خرقا للميثاق الاولمبي ولمقتضيات النظام الاساسي للجنة الوطنية الاولمبية التونسية والجامعات الرياضية الوطنية والاتحادات الدولية الرياضية وخاصة قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).





وعبرت اللجنة عن رفضها بشدة لكل تدخل سياسي في الشان الرياضي لغاية التسيس والتوظيف وتعتبر الانتخابات المفروضة على الشبيبة الرياضية القيروانية يوم 26 اكتوبر الجاري لاغية لجملة الاساباب المقدمة ببيانها.





وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد اعلنت في بلاغ لها في وقت سابق ان ثلاث قائمات ترشحت لانتخابات الهيئة المديرة لجمعية الشبيبة القيروانية للفترة النيابية الممتدة من 2018 الى 2020. واوضحت الجامعة على موقعها الرسمي على الانترنات ان القائمات المترشحة ضمت كلا من رفيق الهرقام وتوفيق السبوعي ومحمد المامني.



