مدرستان تونسيتان تفوز بجائزة الكتابة في ويكيبيديا "ويكيتشالنج"

تحصلت مدرستان رقميتان تونسيتان على جائزة الكتابة في ويكيبيديا "ويكيتشالنج" التي اطلقتها مؤسسة اورنج وويكي افريقيا في تونس وغينيا ومدغشقر ومالي.





وقد فازت بالمسابقة، التي شاركت فيها 100 مدرسة افرقية، مدرسة الصخيرة بتستور ومدرسة البشنة في قبلي.

وعبر وزير التربية، حاتم بن سالم، عن التزام الوزارة بادماج التكنولوجيات الحديثة في النظم التعليمية في تونس مشيرا الى اهمية الشراكة مع مؤسسة اورنج في تجسيم هذه الاهداف.





وقال ان هذه الشراكة، التي انطلقت منذ اربع سنوات كان لها الوقع الايجابي على التلاميذ في ما يتعلق بالرقمنة مشيرا الى ان مؤسسة اورنج قد وضعت برنامج التربية الرقمية لفائدة 75 مدرسة ليستفيد منها 18 الف تلميذ.





واشار الى ضرورة واصلة الجهود خاصة ان البرنامج شمل 75 مدرسة من ضمن 6500 مؤسسة تربوية.





وقال ان تعميم التكنولوجيات الحديثة في المدارس يتطلب اصلاح يجب ان يشمل عديد الاوجه على غرار البنية الاساسية مشيرا الى ان بعض المؤسسات تحتوي على مخابر اعلامية لا يتم استغلالها.





واوضح ان الوزارة قد حاولت ترسيخ الثقافة الرقمية خاصة من خلال التسجيل عن بعد.





ومن جانبها اكدت وزير الثقافة الفرنسية السابقة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة اورنج، "ان الهدف المنشود من خلال اطلاق هذه المسابقة يتمثل في دعم الثقافة الرقمية لدى الشباب وحثهم على كتابة مقالات حول محيطهم وتجسيم ذلك من خلال صور".





وبينت ان هذه المسابقة مكنت من اكتشاف طاقات ابداعية لدى العديد من الاطفال.



