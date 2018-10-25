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وزير الداخلية يعود عون أمن تعرض لبتر جزء من أصابعه أثناء تأمين مباراة كرة القدم

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:44 ص
وزير الداخلية يعود عون أمن تعرض لبتر جزء من أصابعه أثناء تأمين مباراة كرة القدم
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محمد وليد الجموسي
 
عاد وزير الداخلية هشام الفراتي، الأربعاء بمستشفى الحروق والإصابات البليغة ببنعروس، عون الأمن الذي تعرض لبتر جزء من أصابع يده اليمنى أثناء تأمينه مباراة في كرة القدم أمس الثلاثاء، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية.

وأشار الوزير، لدى اطمئنانه على الحالة الصحية لعون الامن، إلى ضرورة العمل على الإسراع في وضع إطار قانوني لمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب والقاعات الرياضية.

وأثنى، بالمناسبة، على الدور الهام الذي تقوم به الوحدات الأمنية لحفظ الأمن والنظام في مختلف التظاهرات.
يذكر أن عون الأمن المعني، أصيب في يده اليمنى نتيجة انفجار "شمروخ" أثناء محاولته إبعاده لتفادي إصابة بالوجه أثناء مقابلة الدور النصف النهائي إياب لرابطة الأبطال الإفريقية في كرة القدم.  
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