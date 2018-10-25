والي بنزرت يدعو معتمدي الجهة لتفعيل برامج الوقاية واستباق الاشكاليات محليا

دعا والي بنزرت، محمد قويدر، الاربعاء، كافة المعتمدين بالجهة، لتفعيل الاجراءات والبرامج العملية والوقائية الخاصة باللجان المحلية لتنظيم النجدة واستباق الاشكاليات من خلال الحرص على معالجة النقاط الزرقاء.





واكد قويدر، في اطار الندوة الجهوية للمعتمدين، حول ومضوع مزيد دعم مختلف برامج التنمية بكامل مناطق الجهة، ضرورة مواصلة المعتمدين التصدي لكل الخروقات، التي قد تطرا في المناطق الراجعة لهم بالنظر، ولا سيما في مجال البناء والانتصاب الفوضوي والتعدي على الملك العمومي ومعاضدة عمل الهياكل الامنية بكامل الجهة ومزيد تفعيل دور العمد.





وأوصى بالعمل على تأمين الاستعدادات لانجاح الموسم الفلاحي ولاسيما الزراعات الكبرى وموسم جني الزيتون وعيد الشجرة حاثا المعتمدين على مزيد القرب من الفلاحين من خلال الهياكل المهنية وغيرها... والتدخل لفض كل الاشكالات ومنها المسالك الفلاحية.





وشدّد الوالي على تسريع وتيرة المشاريع الجاري انجازنها وخاصة تلك التي تشهد نسقا بطيئا علاوة على الارتقاء بمستوى الخدمات المسداة الي المواطنين والتواصل معهم ميدانيا للاحاطة بمشاغلهم.





كما اوصى، من جهة اخرى، بعقد المجالس المحلية للتنمية والمتابعة اللصيقة لمشاريع التنمية المندمجة ومشاريع التنمية الجهوية وملف تحسين السكن وازالة المساكن البدائية.





ودعا، ايضا، الى استكمال مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب والتصدي للظواهر الدخيلة كاستهلاك وترويج المخدرات بالتنسيق مع المصالح الامنية وتكثيف الدوريات الامنية حول الفضاءات التربوية ومواصلة الحملات الجهوية والمحلية لتنوير المفترقات ومعالجة الاشكاليات البيئية.



