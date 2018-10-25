اليوم.. السيسي يتوجه إلى السودان ويلتقي عمر البشير

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، إلى الخرطوم لعقد لقاء قمة مع الرئيس السودانى عمر البشير، فى إطار الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن تتناول القمة المصرية السودانية العديد من الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وشعبى وادى النيل.





وأضاف "راضى"، أنه من المقرر أن تشهد أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التوقيع على حزمة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين الجانبين فى مجالات تبادل الخبرات والرعاية الصحية والزراعة واستصلاح الأراضى والتعليم والإعلام والشباب والرياضة، وغيرها من مجالات التعاون المشترك، الأمر الذى يمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين مصر والسودان ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.



