رابط كورة ستار kora star مشاهدة لايف بث حي مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد yalla shoot
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:32 ص
رابط كورة ستار kora star مشاهدة لايف بث حي مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد yalla shoot
تشكيلة الهلال المتوقعة:
حراسة المرمى: علي الحبسي
الدفاع: كادش، البليهي، بوتيا، الشهراني
الوسط: عطيف، محمد كنو، سالم، إدواردو، كاريلو
الهجوم: جوميز
في المقابل، يخوض الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه على الشباب 1 / صفر في ديربي الرياضK ويسعى جورجي جيسوس مدرب الهلال ولاعبوه إلى تحقيق الفوز لمواصلة السير بخطى ثابتة نحو صدارة البطولة، التي يحتلها النصر برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، علماً بأن لدى الأخير لقاء مؤجلا أمام الاتفاق.
تشكيلة الهلال المتوقعة:
حراسة المرمى: علي الحبسي
الدفاع: كادش، البليهي، بوتيا، الشهراني
الوسط: عطيف، محمد كنو، سالم، إدواردو، كاريلو
الهجوم: جوميز
رابط كورة ستار kora star مشاهدة لايف بث حي مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد yalla shoot
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