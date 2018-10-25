رابط كورة ستار kora star مشاهدة لايف بث حي مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد yalla shoot

في المقابل، يخوض الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه على الشباب 1 / صفر في ديربي الرياضK ويسعى جورجي جيسوس مدرب الهلال ولاعبوه إلى تحقيق الفوز لمواصلة السير بخطى ثابتة نحو صدارة البطولة، التي يحتلها النصر برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، علماً بأن لدى الأخير لقاء مؤجلا أمام الاتفاق.





تشكيلة الهلال المتوقعة: حراسة المرمى: علي الحبسي الدفاع: كادش، البليهي، بوتيا، الشهراني الوسط: عطيف، محمد كنو، سالم، إدواردو، كاريلو الهجوم: جوميز

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