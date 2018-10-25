سفيان الزعق: الهدوء يسود منطقة سيدي حسين السيجومي ليلة الخميس

أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، الأربعاء، أن منطقة سيدي حسين (غرب العاصمة) تشهد الليلة حالة من الهدوء على اثر اندلاع مناوشات بين بعض "المنحرفين" وقوات الأمن بالمنطقة.





وأضاف الزعق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الوضع تحت المتابعة من قبل الوحدات الأمنية، التي عززت المنطقة على اثر قيام مجموعة من "المنحرفين" باستغلال حادثة مقتل الشاب أيمن العثماني (19 سنة)، أمس الثلاثاء، للقيام بعمليات نهب وسرقة.





وأشاد الزعق، من جهة اخرى، بموقف عائلة الفقيد، التي دعت الأجوار وشباب المنطقة إلى ملازمة الهدوء وعدم التهور باعتبار أنهم سيتتبّعون من تسبّب في مقتل ابنهم لدى القضاء، معتبرا في ذلك موقفا مشرفا يحسب لهم.





يذكر ان مناوشات اندلعت بين عدد من الشبان وقوات الأمن بحي 20 مارس (السيجومي)، عشية الاربعاء، على إثر تشييع جنازة الشاب أيمن العثماني، الذي توفي صباح اليوم نتيجة إصابته بطلق ناري أمس أثناء مداهمة قامت بها دورية ديوانية لأحد المستودعات بالجهة.



