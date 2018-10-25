بث الاسطورة HD لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس عبر kora star live
موعد مباراة الهلال واتحاد جدة:
تقام مباراة الهلال واتحاد جدة ، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ، وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع الهلال في الدوري السعودي عبر قناة "KSA SPORTS 1" السعودية الرياضية الأولى، بجانب تطبيق دوري بلس.
تشكيلة الاتحاد المتوقعة:
حراسة المرمى: عساف القرني
الدفاع: تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل
الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، فالديفيا
الهجوم: بيزيتش، رومارينيو
بث الاسطورة HD لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس عبر kora star live
تشكيلة الهلال المتوقعة:
حراسة المرمى: علي الحبسي
الدفاع: كادش، البليهي، بوتيا، الشهراني
الوسط: عطيف، محمد كنو، سالم، إدواردو، كاريلو
الهجوم: جوميز
بث الاسطورة HD لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس عبر kora star live