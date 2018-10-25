موعد مباراة الهلال واتحاد جدة:

تقام مباراة الهلال واتحاد جدة ، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ، وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع الهلال في الدوري السعودي عبر قناة "KSA SPORTS 1" السعودية الرياضية الأولى، بجانب تطبيق دوري بلس.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة:

حراسة المرمى: عساف القرني

الدفاع: تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل

الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، فالديفيا

الهجوم: بيزيتش، رومارينيو





بث الاسطورة HD لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس عبر kora star live













تشكيلة الهلال المتوقعة:

حراسة المرمى: علي الحبسي

الدفاع: كادش، البليهي، بوتيا، الشهراني

الوسط: عطيف، محمد كنو، سالم، إدواردو، كاريلو

الهجوم: جوميز





بث الاسطورة HD لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس عبر kora star live







