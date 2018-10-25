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بث الاسطورة HD لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس عبر kora star live

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:27 ص
بث الاسطورة HD لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس عبر kora star live
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بث الاسطورة HD لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس عبر kora star live

ويطمح لاعبو الاتحاد لمصالحة جماهيرهم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، تكون أول خطوة في طريق الفريق نحو العودة إلى سكة الانتصارات.

ويرغب الاتحاد أيضاً في الثأر من خسارته 1 / 2 أمام الهلال، في بطولة كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.

بث الاسطورة HD لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس عبر kora star live

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة:

تقام مباراة الهلال واتحاد جدة ، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ، وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع الهلال في الدوري السعودي عبر قناة "KSA SPORTS 1" السعودية الرياضية الأولى، بجانب تطبيق دوري بلس.

  

تشكيلة الاتحاد المتوقعة:

حراسة المرمى: عساف القرني

الدفاع: تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل

الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، فالديفيا

الهجوم: بيزيتش، رومارينيو


بث الاسطورة HD لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس عبر kora star live




تشكيلة الهلال المتوقعة:

حراسة المرمى: علي الحبسي

الدفاع: كادش، البليهي، بوتيا، الشهراني

الوسط: عطيف، محمد كنو، سالم، إدواردو، كاريلو

الهجوم: جوميز


بث الاسطورة HD لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم الخميس عبر kora star live





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