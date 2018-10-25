ويأمل فريق الاتحاد في مواصلة صحوته بعد الفوز في اللقاء السابق على فريق أحد بأربعة أهداف مع المدرب الكرواتي بيليتش والذي تولي مهمة العميد بعد إقالة رامون دياز بسبب سوء النتائج في بداية الدوري، لذلك ستكون محطة عبور الهلال اليوم هي خير دليل على إسعاد الجماهير الاتحادية .





عاجل الان مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر HD اليوم 25-10-2018 في الدوري السعودي





على الجانب الآخر، فريق الهلال يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد السلسلة الجيدة في بطولة الدوري، ولكنه سوف يفقد واحد من أبرز عناصره وهو لاعب الوسط عمر عبد الرحمن بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسفره إلي برشلونة للخضوع لعملية جراحية عاجلة.





موعد مباراة الهلال واتحاد جدة:

تقام مباراة الهلال واتحاد جدة ، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد ، وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع الهلال في الدوري السعودي عبر قناة "KSA SPORTS 1" السعودية الرياضية الأولى، بجانب تطبيق دوري بلس.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة:

حراسة المرمى: عساف القرني

الدفاع: تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل

الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، فالديفيا

الهجوم: بيزيتش، رومارينيو





عاجل الان مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر HD اليوم 25-10-2018 في الدوري السعودي









تشكيلة الهلال المتوقعة:

حراسة المرمى: علي الحبسي

الدفاع: كادش، البليهي، بوتيا، الشهراني

الوسط: عطيف، محمد كنو، سالم، إدواردو، كاريلو

الهجوم: جوميز





عاجل الان مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر HD اليوم 25-10-2018 في الدوري السعودي







