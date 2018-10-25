"انخفاض درجات الحرارة وأمطار".. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الخميس، انخفاضًا تدريجيًا بدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.





كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشمالية وسيناء ومدينتى حلايب وشلاتين ومناطق متفرقة على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول بجنوب سيناء، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على شمال وشرق البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.