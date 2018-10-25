ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زوجة بدرجة شيطانة.. تقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الدقهلية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:57 ص
زوجة بدرجة شيطانة.. تقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الدقهلية
طباعة
 

أقدمت سيدة تدعى "عزة.أ" 26 عاماً، بمحافظة الدقهلية على قتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد أن ضبطهما على فراش الزوجية يمارسان الرزيلة، ولم تكتفي بذلك بل استمرت في ممارسة الرزيلة بعد مقتل الزوج.


وضربت الزوجة اللعوب وعشيقها الزوج بآلة حادة حتى أفقدته الحياة، وبعدها أكملا ممارسة الرذيلة، وبعد انتهائهما من ممارسة الجنس وضعا جثة الزوج في جوال خارج المنزل.


وبالتحقيق في الواقعة مع الزوجة، اعترفت بالتفاصيل المأساوية التي سبق ذكرها، حيث أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراقهما لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

المزيد عن: مقتل عشيق زوج الدقهلية اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 7:10:00 AM