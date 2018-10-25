زوجة بدرجة شيطانة.. تقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الدقهلية

أقدمت سيدة تدعى "عزة.أ" 26 عاماً، بمحافظة الدقهلية على قتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد أن ضبطهما على فراش الزوجية يمارسان الرزيلة، ولم تكتفي بذلك بل استمرت في ممارسة الرزيلة بعد مقتل الزوج.





وضربت الزوجة اللعوب وعشيقها الزوج بآلة حادة حتى أفقدته الحياة، وبعدها أكملا ممارسة الرذيلة، وبعد انتهائهما من ممارسة الجنس وضعا جثة الزوج في جوال خارج المنزل.





وبالتحقيق في الواقعة مع الزوجة، اعترفت بالتفاصيل المأساوية التي سبق ذكرها، حيث أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراقهما لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.