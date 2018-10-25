مدرب سيدات الأهلي: نسير خطوة بخطوة نحو اللقب العربي والجمهور له مفعول السحر





أعرب إيهاب الألفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي عن سعادته بتحقيق الفوز الأول بالبطولة العربية للأندية المقامة بالصالة المغطاة للنادي الأوليمبي بالإسكندرية على حساب الفحيص الأردني بنتيجة 88 مقابل 56.





وأوضح الألفي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن فريقه عالج تأخره في النتيجة بالفترة الأولى بالتعادل في الثانية ثم اكتساح غريمه الأردني بعد ذلك بسبب عمل ضغط جيد وتنفيذ الكرات المرتدة (الفاست بريك) وزيادة معدل الثلاثيات والتحسن في انهاء الكرات.





وأكد مدرب سيدات الأهلي أن جمهور المارد الأحمر الذي تواجد بالإسكندرية لمؤازرة الفريق كان له مفعول السحر وهذا ليس بجديد عليه فهو دائم المؤازرة بكل المباريات والبطولات بكافة الألعاب، وتوجه لهم بالشكر ودعاهم لحضور كل المباريات بعدد كبير.





وتابع: شاهدت معظم الفرق المشاركة ولكنني أمتلك فيديوهات للجميع سأقوم بدراستها قبل كل مواجهة.





وأضاف: المباراة المقبلة مع النصر الإماراتي ليست بالسهلة على الرغم من أن لاعبات الفريق صغار في السن ولكنه يمتلك ثنائي محترف فهو بطل دولة الإمارات.





وواصل: فريق هيمونتمن اللبناني فريق قوي يمتلك خبرة كبيرة ومحترفين مميزين على مستوى عالي فهو حامل لقب البطولة العربية الماضية.





وأختتم: أنا لا أنظر حالياً على الفرق المنافسة ولكن كل تركيزي مع فريقي والسير خطوة بخطوة نحو تحقيق اللقب العربي.