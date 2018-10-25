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كلاسيكو المملكة.. بيليتش يضم المولد وفيلانويفا لقائمة الاتحاد بعد تعافيهم من الإصابة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:56 ص
كلاسيكو المملكة.. بيليتش يضم المولد وفيلانويفا لقائمة الاتحاد بعد تعافيهم من الإصابة
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منى شكري
 

‏ضم الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب نادي اتحاد جدة، الثنائي فهد المولد والتشيلي كارلوس فيلانويفا في قائمة كلاسيكو ‎الهلال، بعد تعافيهما التام من الإصابة والمشاركة في التمارين بفعالية.

وتقام مباراة اتحاد جدة مع الهلال، اليوم الخميس، وتأتي تلك المباراة التي ستجمعهما على ملعب الملز ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطتين وكان الفريق قد تعادل مع أحد بهدف لمثله في الجولة الماضية.

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