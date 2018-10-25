كلاسيكو القمة والقاع.. الاتحاد في مهمة صعبة أمام الهلال بالدوري السعودي









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد الهلال الذي يمر بأفضل فتراته، وذلك في إطار الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وتقام مباراة اتحاد جدة مع الهلال على ملعب الملز، مساء اليوم الخميس، وذلك في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.





ويأمل جمهور العميد في أن يحقق الفريق أول فوز له هذا الموسم على حساب الهلال فذلك بالتأكيد سيكون دفعة معنوية قوية للنمور خلال الفترة المقبلة.





ويسعى الكرواتي سلافين بيليتش، للفوز بتلك المباراة وعدم التعرض لأي هزيمة في الفترة الحالية السيئة والتي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم وضعف مستوى اللاعبين بجانب النتائج السلبية.





ويحاول بيليتش الاستفادة من غياب عموري عن الهلال بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الشباب الماضي في الدوري السعودي، والتي فاز بها الزعيم ليحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة.





ومن المنتظر أن يلعب بيليتش لقاء الهلال بالتشكيل التالي: "عساف القرني، تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل، كريم الأحمدي، جوناس دي سوزا، فالديفيا، فيلانويفا، رومارينيو، بيزيتش".





ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين وذلك بعد أن خسر 4 مباريات وتعادل في مباراتين أمام الوحدة بهدفين لمثلهما وفريق أحد بهدف لمثله.



