بعد تأهل الرجاء المغربي.. تعرف على تاريخ العرب في نهائيات الكونفيدرالية الأفريقية





حسم فريق الرجاء المغربي تأهله رسميًا إلي المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعدما تخطي عقبة فريق إنيمبا النيجيري بالتفوق عليه 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي للبطولة.





وسيواجه فريق الرجاء المغربي نظيره فيتا كلوب الكونغولي في نهائي الكونفيدرالية، بعدما تخطي الأخير عقبة المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.





وتعد هذه المرة الأولي الذي يتأهل فيها الرجاء المغربي لنهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ولكن سبق بطل المغرب، 10 أندية عربية منها 3 أندية مغربية صعدت لنهائي البطولة منذ انطلاقها عام 2004، هم: ( الصفاقسي – النجم الساحلي – المريخ السوداني – الأهلي – الجيش الملكي – مولودية بجاية – المغرب الفاسي – الفتح الرياضي – وفاق سطيف - الافريقي)





الصفاقسي التونسي أكثر الأندية العربية صعودًا لنهائي الكونفيدرالية 4 مرات، كما أنه أكثر العب تتويجًا بلقب البطولة وفاز بها 3 مرات أعوام 2007-2008 -2013، يليه النجم الساحلي وحصد اللقب مرتين في 2006، 2015، ثم الجيش الملكي 2005، والفتح الرياضي المغربي 2010، والمغرب الفاسي 2011، والاهلي المصري 2014.





أول فريق عربي توج بلقب بطولة الكونفيدرالية هو فريق الجيش الملكي عام 2005، بينما أخر فريق حصد لقب البطولة هو فريق النجم الساحلي التونسي عام 2015.





الأهلي هو الفريق المصري الوحيد الذي صعد لنهائي الكونفيدرالية وحصد لقبها عام 2014.





تونس أكثر الدول تتويجًا بلقب بطولة الكونفيدرالية برصيد 5 ألقاب (3 الصفاقسي – 2 النجم الساحلي)، تليها المغرب ولها 3 ألقاب (1 الجيش الملكي – 1 المغرب الفاسي – 1 الفتح الرياضي)، ثم جمهورية الكونغو ولها لقبان (2 تي بي مازيمبي).





وفشلت 4 أندية عربية في التتويج بلقب الكونفيدرالية بعد المشاركة في نهائي البطولة هي: ( وفاق سطيف – الافريقي التونسي – مولودية بجاية – المريخ السوداني).



