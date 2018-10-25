كيف تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال بعد البداية المتعثرة؟









تمكن النادي الأهلي من الصعود للدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك عقب تخطي عقبة وفاق سطيف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2 في نصف نهائي الشامبيونزليج الإفريقي.





ونجح المارد الأحمر في الفوز على وفاق سطيف بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في مصر، بينما خسر الأهلي بهدفين مقابل هدف في الإياب ورغم ذلك تأهل للنهائي بمجموع المباراتين 3-2.





يعتبر تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية إنجاز كبير للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي نجح في قيادة الأحمر من البداية المتعثرة له في دور المجموعات إلى النهائي بتفوق كبير على حورويا الغيني في ربع النهائي ووفاق سطيف في نصف نهائي البطولة.





وكان فريق الأهلي قد خسر من كمبالا سيتي بهدفين دون رد وتعادل مع الترجي سلبيًا في أول جولتين من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ومر الفريق القاهري بفترة سيئة على المستوى الفني لذلك تمت إقالة المدرب وقتها وهو حسام البدري.





عاد المارد الأحمر بقوة تحت قيادة باتريس كارتيرون الذي سبق له التتويج باللقب الأفريقي عام 2015 مع فريق مازيمبي الكونغولي، وكانت مباراتي تاونشيب رولز البتسواني نقطة البداية الحقيقية للمارد الأحمر حيثُ جمّع الأهلي 6 نقاط وبعد ذلك فاز على الترجي وكمبالا ليتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة.





بعد رحيل البدري؛ خاض كارتيرون مع الأهلي حتى الآن في إفريقيا 8 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات بينما تعادل مباراة واحدة كانت أمام حورويا الغيني في ربع النهائي، وخسر لقاء وحيد ضد وفاق سطيف في الجزائرب بهدفين مقابل هدف لكن الأهلي تأهل للنهائي.





سجل المارد الأحمر تحت قيادة كارتيرون في البطولة الأفريقية 16 هدفًا خلال الـ 8 مباريات واستقبلت شباك الشناوي 5 أهداف، وقدم الفريق مستوى جيد على الرغم من الإصابات الكثيرة التي ضربت القلعة الحمراء لكن روح وحماس كارتيرون وتعامله الجيد مع اللاعبين كان من أهم أسباب تفوق الأهلي.



