يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم الخميس 25-10-2018 yalla shoot | كورة ستار لايف كول اون لاين بث حي

وقال: سعيد جداً بالانتصار، هذه بداية موفقة وفي الحقيقة لم تكن مباراة سهلة قدمنا خلالها جهد كبير واستطعنا اللعب على نقاط الضعف عند الخصم ووفقنا بالانتصار.





وأضاف: لدينا إيجابيات كثيرة اليوم خصوصاً بالشق الدفاعي، كان الارتداد والاستحواذ بشكل عام مرضي لنا كجهاز فني لكن لم نصل للرضى التام..بداية الشوط الأول كانو يملكون الأفضلية لكن سرعان ما أعدنا التوازن واستطعنا الدخول في أجواء المباراة ومن الضروري أن نستمر بهذه الطريقة.



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