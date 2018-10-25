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أصوات مرعبة في سماء سوهاج تثير فزع المصريين (فيديو)

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:03 ص
أصوات مرعبة في سماء سوهاج تثير فزع المصريين (فيديو)
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انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لصدور أصوات مرعبة في سماء مصر، وخاصة في مدينة سوهاج.

وللتأكد من صحة الأمر، نشرت مجموعة من مقاطع الفيديو لمثل هذه الأصوات على الإنترنت، ويطلق عليها "أبواق السماء"، وهي مثل أي ظاهرة جديدة يشهدها العالم، تباينت الآراء بشأنها، حيث قال بعض النشطاء، إن هذه الأصوات تشبه أصوات "النفخ في البوق"، أو صوت "هديرا ما".

وفسر البعض، هذه الظاهرة بأنها "علامة من علامات يوم القيامة"، فيما سخر البعض من أن تكون أصوات قدوم "كائنات فضائية".


المزيد عن: مصر فزع سوهاج سماء أصوات
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