يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم 25-10-2018 كورة لايف اون لاين رابط يوتيوب بث مباشر لعبة HD مباشر
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 04:57 ص
يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم 25-10-2018 كورة لايف اون لاين رابط يوتيوب بث مباشر لعبة HD مباشر
كشف المهندس طارق التويجري، المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي، أن نادي النصر طلب من إدارة الأزرق العاصمي بشكل غير مباشر لعب مبارياته في ملعب الجامعة خلال الفترة الأخيرة.
وخلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى" على قناة العربية قائل التويجري: "النصر طلب منا، بشكل غير مباشر أن يخوض مبارياته في إستاد الجامعة ورفضنا هذا الطلب؛ لأنه ملعب الهلال".
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موعد المباراة :
8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:30 مساءاً بتوقيت مصر .
8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
8:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
8:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
8:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:30 مساءاً بتوقيت العراق .
7:30 مساءاً بتوقيت السودان .
8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:30 مساءاً بتوقيت تونس .
6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:30 مساءاً بتوقيت قطر.
5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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