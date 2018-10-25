يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم 25-10-2018 كورة لايف اون لاين رابط يوتيوب بث مباشر لعبة HD مباشر

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موعد المباراة : 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:30 مساءاً بتوقيت مصر . 8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 8:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 8:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 8:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:30 مساءاً بتوقيت العراق . 7:30 مساءاً بتوقيت السودان . 8:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:30 مساءاً بتوقيت تونس . 6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:30 مساءاً بتوقيت قطر. 5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



